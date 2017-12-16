Hükümlüler İŞKUR sayesinde meslek sahibi olacak

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında imzalan protokol ile hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursu düzenlenecek. ‘Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı’ mesleğinde 18 aralık tarihinde başlatılacak kurs, tahliyesine 3 yıldan az kalmış hükümlülere yönelik olarak açılacağı belirtildi. Osmaniye İŞKUR İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali İhsan Çetindere arasında, İŞKUR Hizmet Binasında, imzalanan protokol ile 15 hükümlü mesleki eğitim görecek. İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun, toplumun her kesimine hizmet veren bir Kurum olarak hükümlüleri tahliye öncesi meslek sahibi yapacak olan kursun önemine değinerek şunları söyledi: “Hükümlülerin, hayata ve işgücü piyasasına uyum sürecinde destek olacağına inandığım kursun protokolüne imza atmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Hükümlülerin meslek sahibi yapılarak hayata kazandırılmaları toplum yaşamı ve huzuru açısından önem arz etmektedir. Bu bilinçle hareket ederek ceza infaz kurumu ile açmış olduğumuz kursun hükümlülere ve emeği geçen herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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