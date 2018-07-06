‘Hunter’ Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na hazır

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) düzenlenen ‘Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda elektromobil kategorisinde ‘Hunter’ adını verdikleri elektrikli araçla yarışacak. Elektrikli araç projesinde OKÜ Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra İşletme Bölümü öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip bulunuyor. IARES kulüp ve proje danışmanı Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Müslüm Demir, “TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışmasına öğrencilerimiz son hızla fedakârlık göstererek hazırlanıyorlar. Yarışlarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim çıraklık dönemimiz ustalık döneminde ülkemizin yapacağı yerli aracımıza ekibimiz olarak elimizden gelen desteği vermek isteriz.” diye konuştu. Hunter isimli elektrikli araca başta Osmaniye Valiliği olmak üzere Osmaniye Belediyesi, Baştuğ Metalürji, Tosyalı Holding, Emta Kablo, Oxygen Motor Tasarım, ARC Mühendislik, Jupiter Lunapark ve Gümüşlüerler Lastikçiliğin sponsor olarak destek verdiği kaydedildi. IARES Kulüp Başkanı ve Hunter projesinin takım kaptanı İsa Şahin ise yaptığı açıklamada “Yüzde 80 yerli olan elektrikli araç üretmekteyiz. Trafiğe rahatça çıkabilecek, araç tasarımını gerçek bir modelden kendimize uyarladık. Ustalık dönemimizde tasarımda dahil yüzde yüz yerli araç hedefliyoruz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE