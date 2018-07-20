‘Hunter’ için lansman programı düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi IARES Kulübü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK verimlilik programının elektromobile kategorisinde yarışacak olan HUNTER isimli elektrikli araç için lansman programı düzenlendi. OKÜ IARES Kulübü Başkanı İsa Şahin araç hakkında, saatte 80 km hıza çıkabilen ve dolu batarya ile 150 km menzile sahip olduğu bilgisini paylaştı. Projenin bir parçası olmanın gurur verici olduğunu ve heyecanlı olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı Şahin tüm destekçilere teşekkür etti. Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Demir ise değişen iklim ve çevre koşulları nedeniyle alternatif enerjili araçların artan önemine dikkat çekerek proje ekibine ve sponsorlara teşekkür etti. Programda söz alan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk Üniversitelerde öğrenci kulüplerinin önemli bir yapıya sahip olduğunu, IARES Kulübü olarak Hunter ekibini de karalılığından dolayı tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından TÜBİTAK etkinlik videosu ve Hunter’in tanıtım videosu gösterimi ile devam eden programda Türkiye Maker Hareketinin kurucusu ve Proje Kıdemli Uzmanı Ongun Tan “Maker Hareketi ve Osmaniye” temalı bir sunum yaptı. Lansman programında Hunter’e destek veren sponsorlara plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Hunter’i inceleyen protokol üyeleri araç hakkında bilgi de aldı. Electromobile’nin test sürüşünü yapan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun emeği geçen herkesi tebrik ederek böyle bir projenin ortaya konması il ve üniversite için büyük bir değer olduğunu ifade etti. Program davetlilere verilen kokteyl ile sona erdi.

Haber: İbrahim Emül – OSMANİYE