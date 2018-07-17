‘Hunter’ Osmaniye’de tanıtıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve ‘Hunter’ ismi verilen elektrikli araç, vatandaşlara tanıtıldı. Hunter, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) düzenlenen ‘Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda elektromobil kategorisinde OKÜ’yü temsil edecek. Hunter, üniversitenin IARES Electromobile takımı tarafından Osmaniye halkına tanıtıldı. Osmaniye Masal Park yanındaki otopark alanında düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ünde katıldığı tanıtım programı yoğun ilgi gördü. Rektör Türk electromobile araç hakkında bilgi aldıktan sonra test sürüşünü gerçekleştirdi. Murat Türk, proje ekibine yoğun çalışmaları için teşekkür ederek yapılacak yarışmada başarılar diledi. IARES Kulüp ve proje danışmanı Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Müslüm Demir, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışması’na öğrencilerinin son hızla fedakarlık göstererek hazırlandıklarını, yarışlarda üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti. Hunter projesinin takım kaptanı İsa Şahin ise, yüzde 80 yerli olan elektrikli aracı gerçek bir modelden kendilerine uyarladıklarını belirterek, bu aşamada kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE