İdari Para Cezalarına İtiraz Edebilirsiniz

İdari para cezası bakanlıklar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezalar suç niteliğinde değil kabahat niteliğindeki fiiller sonucunda verilir. Adli para cezaları ise mahkemelerin vermiş olduğu para cezalarıdır. Adli para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilirken idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez; borçlu kişi hakkında icra işlemleri yapılabilir. Ayrıca idari para cezalar adli sicil kaydına da işlenmez.

Devlet kurumları tarafından düzenlenen idari yaptırım kararlarında bulunması gereken bazı hususlar vardır. Örneğin idari yaptırım kararına karşı hangi mahkemeye başvurulacağı veya itiraz edilecek başka bir idari makam varsa bu idari makamın hangisi olduğu ve başvuru sürelerinin gösterilmesi anayasal bir zorunluluktur.

İdari para cezasına itiraz süresi genel olarak, Kabahatler Kanununa göre 15 gün ve itiraz yeri Sulh Ceza Hakimliği olmasına rağmen özel kanunlara (Çevre Kanunu, 5510 Sayılı Kanun vb) göre verilen idari para cezasına itiraz yeri ve süresi değişmektedir.

Son olarak idari para cezalarının birçoğu, ya idari para cezasını yazan kamu görevlisinin veya kurum amirinin mevzuatı iyi bilmemesinden ya da karar verilirken usuli kurallara uyulmadan (yetkisi olamayan kişinin karar vermesi, radar uyarısı olmayan yerdeki hız cezası vb gibi) verilen cezalardır. Bu nedenlerle haksız yere verildiğine inandığınız idari para cezalarına süresi içinde itiraz edilmelidir.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com