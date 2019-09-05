İddaa Bayilerine büyük haksızlık

Türkiye genelinde 7 bin bayisi bulunan ve spor-toto teşkilatına bağlı olarak çalışan bayilerin kar oranın % 7.2’den 4.8 çekilmesi ve ayrıca ikramiye ödemelerinden alınan % 2’lik oranında % 1’e indirilmesi büyük bir haksızlık olarak nitelendirildi.

Zaten yeterince geliri olmadığı için oldukça zor günler geçiren ülke genelindeki iddaa bayileri, her şeye zam yapılırken, onlarda zam bekliyordu. Ancak ne hikmetse zam yerine, kar marjının düşüşü ile karşılaşmaları tüm iddaa bayi sahipleri arasında şaşkınlık yarattı.

Türkiye genelindeki iddaa bayileri kendi aralarında gruplar oluşturarak birlik olarak hareket edip haklarını aramaları için önümüzdeki günler basın açıklaması da dahil çeşitli eylemler yapacaklar.

Share This:

































