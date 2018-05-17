İftar Çadırında İlk Kepçe Başkan Kadir Kara’dan

Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda açılan iftar çadırının ilk kepçesini Belediye Başkanı Kadir Kara koydu.

Oruçlarını evde açmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar öncesinde 3 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor. İftar öncesinde yemek ikramından faydalanmak isteyen vatandaşları ziyaret eden Başkan Kadir Kara, bir süre sohbet etti. Daha sonra aşçı gömleğini giyerek ilk kepçeyi kendisi ikram etti. Bu hizmetlerden dolayı Başkan Kara’ya teşekkürlerini ifade eden vatandaşlar, sayenizde mübarek ramazan ayında bu imkânlardan faydalanıyoruz. Sizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz dediler.

Türk ve İslam dünyasının ramazan ayını tebrik ediyorum diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden ve azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının bu ilk gününde bütün Osmaniyeli hemşerilerime ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve var olanın yok olanla paylaştığı bir aydır. Biz her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Aynı zamanda iftar saatinde de yine iftar çadırımızda Osmaniyeli hemşerilerimize arzu edenlere katılanlara sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Ayrıca bu ramazan ayında birçok mahallede hemşerilerimizle birlikte iftar yapma şerefine nail olacağız inşallah.”ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KADİR KARA İLK İFTARI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YAPTI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara belediye tarafından Cumhuriyet Meydanında açılan belediye iftar çadırında ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Ramazan ayı boyunca her gün iftarda 4 çeşit sıcak yemek ikram edilecek olan iftar çadırına yılın ilk orucunu açmak için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kadir Kara, iftar çadırına gelen vatandaşları masalarında ziyaret ederek ramazan ayını tebrik etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde barındıran 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayının ilk iftarını cumhuriyet meydanında muhterem Osmaniyeli hemşerilerimizle beraber açtık. Cenab-ı Mevlam bütün Müslümanların oruçlarını kabul eylesin. Rahatsızlıklarından dolayı orucunu tutamayan tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Ramazan-ı şerifin bütün Osmaniyeli hemşerilerimize vatanımıza, milletimize, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” Şeklinde konuştu.