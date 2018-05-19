İftar sofralarının vazgeçilmezi mantı imece usulü yapılıyor

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, iftar sofralarının vazgeçilmez yemeği mantı, hamarat kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor. Bölgede özellikle ‘düğün çorbası’ ya da ‘yüksük çorbası’ olarak ta tüketilen mantı yapımı, her evde itina ile devam ediyor. Mahalle kültürünün devam ettiği ilçede kadınlar her gün bir başka evde buluşup, mantı yaparak Ramazana hazırlandılar. Bereketin ve paylaşmanın ayı ramazanda hamarat kadınlar tarafından imece usulü yapılan mantılar iftar saatlerinde, gelen misafirlere ikram ediliyor.

BİR RAMAZAN GELENEĞİ MANTI

Mantı yapmanın kendileri için bir Ramazan geleneği olduğunu belirten Dağıstan Mahallesi sakinlerinden Elif Demir, bu geleneği sağlıkları elverdiği ölçüde yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kendisinin bunu büyüklerinden öğrendiğini ancak gelecek nesillerin öğrenme ve yapma konusunda pek istekli olmadığını belirten Demir, “Güzel bir gelenek. Her yıl mahallenin kadınları olarak bir evde aynı altın günü gibi toplanıp mantı yapıyoruz. Hem sohbet ediyor hem de enfes mantılar hazırlıyoruz. Kıyma ve soğanla hazırladığımız içi, minicik hamurlarla buluşturuyoruz.Hazırladığımız mantıları fırında hafifçe kızartıyoruz. Daha sonra poşetlere koyup buzluğa koyuyoruz.” diye konuştu. Düğün yemeklerinde yaptıkları mantı çorbasının diğer adıyla yüksük çorbasını Ramazanda misafirlerine bolca ikram ettiklerini belirten Elif Demir, “Bizim özel yemeğimiz yüksük çorbası, o yüzden de iftarda misafirlerimize daha önce hazırladığımız mantıları ikram ediyoruz.” dedi