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İftar yemeği,sokak lambalarının azizliğine uğradı58 defa okundu

kategorisinde,07 Haz 2018 - 22:42 tarihinde yayınlandı
İftar yemeği,sokak lambalarının azizliğine uğradı

Mübarek Ramazan ayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dç.Dr.Lütfü Savaş Hatay’a bağlı ilçelerinde rutin iftar sofralarını kurmaya devam ediyor.

Hatay’ın en uzak ilçesi Erzin’de halka iftar yemeğinde buluşan Başkan Savaş vatandaşlara tarafından alkışla karşılandı. Atatürk caddesi üzerinde kurulan masalarda yemek ikramında bulunulan Erzin halkı Belediye görevlisi imam tarafından, dualar okunarak ilahiler eşliğinde oruçlarını açtı.Yemek sonrası vatandaşlara sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Savaş;” Erzin gelecekte yatırımları ile örnek ilçe olarak Hatay’da anılacaktır” dedi.

İftar yemeği verilen caddenin sokak lambalarının yanmaması ve bu olayın bir kaç kez tekrarlanması vatandaşların tepki vermesine sebep oldu.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin(Hatay)

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