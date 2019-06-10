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İHA Temsilcisi Ali Celal Kaymak, oğlunu evlendirdi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İHA Temsilcisi Ali Celal Kaymak, oğlunu evlendirdi39 defa okundu

kategorisinde,10 Haz 2019 - 18:24 tarihinde yayınlandı
İHA Temsilcisi Ali Celal Kaymak, oğlunu evlendirdi

Osmaniye İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Ali Celal Kaymak’ın oğlu Can Emre Kaymak, hayatını Sinem Demirci ile birleştirdi. Şirinevler Mahallesi Toprakkale Yolu üzerindeki Royal Park Salonlarında yapılan muhteşem düğün töreninde, aynı zamanda Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Yönetim Kurulu Üyesi olan gazeteci Ali Celal Kaymak ve Osmaniye Valiliği İl İdare Kurulu Müdiresi Gülşen Kaymak’ın oğlu Can Emre Kaymak, Aynur Berkuk Demirci çiftinin hanımefendi kızları Sinem ile dünya evine girdi. Genç çiftleri bu mutlu günlerinde, çok sayıda davetlinin yanı sıra, ulusal ve yerel basın temsilcileri de yalnız bırakmadı. Osmaniye Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Özden ve dernek üyeleri, çerkez oyunlarından örnekler sunarak düğüne renk kattılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çeken davetliler, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ali Celal ve Gülşen Kaymak çifti, oğullarının bu mutlu günlerinde, uzaktan ve yakından gelerek kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş dost ve akrabalarına teşekkür ettiler.

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