İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı

Osmaniye’de, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olay saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı İki grup arasında kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Yaralı şahıs, ambulansla yakınlardaki Özel Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavga edenleri polis güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.