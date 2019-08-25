İki kahraman şehidimizin cenaze töreni yarın yapılacak

Kuzey Irak TSK’nın yüttüğü pençe operasyonunda şehit olan iki kahraman mehmetçiğimizin cenaze töreni yarın yapılacak.

Şehit Üzeyir Aslan yarın Düziçi’nde toprağa verilecek. Diğer şehidimiz Durdu Oğuzhan Yılmaz ise, Bahçe ilçesinde toprağa verilecek.Cenaze proğramları aşagıda belirtildiği gibi gerçekleşecek.

P.Uzm.Çvş. Üzeyir Aslan* (2013-1079)’ın naaşı 26 Ağustos 2019 günü saat 09.00 sıralarında Osmaniye Devlet Hastanesi Ek binası Morgundan alınarak, baba evi olan Uzunlar Mahallesi Abdullatif Sokak no 17/2 Düziçi adresine sevk edilecek, müteakiben öğle namazından sonra Düziçi ilçesi İrfanlı camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Düziçi Üzümlü mahallesi Çamiçi mezarlığı şehitliğine defnedilecek.

P.Söz.Er Durdu Oğuzhan Yılmaz (2015-5958)’ın naaşı 26 Ağustos 2019 günü saat 14.30 sıralarında Osmaniye Devlet Hastanesi Ek binası Morgundan alınarak, baba evi olan İstiklal Mahallesi 45/13 Bahçe padresine sevk edilecek, müteakiben ikindi namazından sonra Bahçe merkez Ağcabey . Camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Bahçe Merkez Şehitliğine defnedilecek.

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