İki motosikletin çarpışması MOBESE’de

Osmaniye’de iki motosiklettin kurar ihlali sonucu çarpışma anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Haziran ayı içerisinde kaydedilen görüntülerde, Atatürk Caddesi üzerinden gelen ve kırmızı ışık nedeniyle beklemekte olan otomobilleri geçerek kavşağa giren motosikletin, Güney Çevre Yolundan Musa Şahin Bulvarı istikametine ilerleyen diğer bir motosikletle çarpışma anı yer alıyor. Trafik ışıklarına uymayan, üzerinde kasksız iki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü, çevre yolundan gelen diğer motosikleti son anda fark edip aracını durmak isterken yere düştüğü ve kazanın önüne geçemediği görülürken, diğer motosikletteki sürücü ise çarpışmanın etkisiyle havada bir takla atım yerde yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor. Yetkililer, birçok kazanın kural ihlalleri, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirterek, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, kendi can ve mal emniyetleri açısından trafikte daha dikkatli seyretmeleri hususunda uyarıda bulundular.

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