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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı,1'i ağır 4 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı,1’i ağır 4 yaralı13 defa okundu

kategorisinde,04 Haz 2019 - 01:21 tarihinde yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı,1’i ağır 4 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza saat 13.30 sıralarında Adana Toprakkale Karayolu Beşevler Mahallesi civarında meydana geldi. Mustafa Özispir idaresindeki 01 DSC 66 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Kalli’nin kullandığı 80 FM 336 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracında ekin tarlalarına savrulduğu kazada, otomobil sürücüleri Özispir ve Kalli ile araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kalli’nin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hurda haline dönen araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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