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İki Yaka 2 Köprü İle Birleşiyor - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İki Yaka 2 Köprü İle Birleşiyor13 defa okundu

kategorisinde,13 Haz 2019 - 16:22 tarihinde yayınlandı
İki Yaka 2 Köprü İle Birleşiyor

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan Savrun çayı üzerine yapılacak olan 2 köprü için zemin etüt ve sondaj çalışmalarının başladığını söyledi.
Seçim meydanlarında Kadirli Trafiğini rahatlatacak 3 köprü sözü verdiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Savrun Çayı üzerinde yapılacak olan 3 köprünün 2’sine izinin çıktığını söyledi.
Kadirli’nin iki yakasının 2 köprü ile birleşeceğini söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;
“ Seçimlerde Kadirli trafiğini rahatlatmak amacı ile Savrun Çayını köprü sözü verdik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Savrun Çayı üzerine Adliye arkasından gelen trafik yoğunluğunu hafifletmek amacı ile biri Sülemiş Kavşağına diğeri ise Şehit Halis Şişman Mahallesinden Adana yolunu Osmaniye Yoluna Tuğra düğün salonu civarından bağlayacak olan 2 köprümüzün zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı. İhalesi tamamlanır tamamlanmaz köprülerimizi yapacağız. Ayrıca Harapbahçe mevkiinde yapılacak olan 3. Köprü için de gerekli yazışmalar yapılmış olup izinleri çıkar çıkmaz bu köprümüz içinde çalışmalar hızlandırılarak devam edecektir. Kadirli’mize hayırlı olsun.

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