İl jandarma Komutanlığında yapılan cami ibadete açıldı

Osmaniye İl jandarma Komutanlığı bahçesinde yapımı tamamlanan Şehitler ve Gaziler Camisi ibadete açıldı. Açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik Kur’an-ı Kerim okudu. Törenin devamında Osmaniye Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Faruk Özdemir Şehitler ve Gaziler Camisi’nin tarihçesini anlatan bir konuşma yaptı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise yaptığı konuşmada, “İnşallah bu caminin yapımında emeği geçen bütün hayır sahibi kardeşlerimizin bu hayırlarını Cenabı Hakkın kabul eylemesini niyaz ediyoruz. Cenabı Hak kendilerine de inşallah cennette köşkler nasip eylesin, bina eylesin. Bu vesile ile 1071 Malazgirt’ten itibaren Anadolu’muzun, vatan kıldığımız bu toprakların savunulmasında en değerli varlıklarını feda eden bütün şehitlerimize Cenabı Hak’tan rahmet ediliyorum. Mekânları cennet olsun, makamları âli olsun. Bütün gazilerimize rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ömür sürmelerini Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Şehitler ve Gaziler Camisinin açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve protokol mensupları tarafından yapıldı.

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