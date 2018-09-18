İl Müftülüğü Personellerine Eğitici Eğitimi Verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Gelişim Psikolojisi ve Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde, Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personellerince İl Müftülüğü toplantı salonunda iki gün boyunca “Gelişim Psikolojisi ve Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı” konulu eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci gününde Psikolojik Danışman Zeliha TOPRAK gelişim psikolojisi hakkında, çocuk gelişiminde belirli kavramlara ve gelişim psikolojisinde kullanılan kuramlara değinerek bu konuda yapmış olduğu etkinlerle birlikte gelişim dönemleri incelendi. Sosyolog Esra YİĞİT ise okul öncesi eğitimde aile katılımı hakkında, okul öncesi çocuklarla yapılacak olan etkinlerde aile ile ortaklaşa hareket etmenin önemi ve çocuk üzerinde yararları hakkında bilgilendirmede bulunarak, öğretmenlerin bu konuda dikkat etmesi gerekenler üzerinde bilgilendirmede bulundu.

Eğitimin ikinci gününde Psikolojik Danışman Zeliha TOPRAK erkek çocuklukta davranış bozuklukları ve çözüm yolları konusunda, çocuklarda sık olarak görülen davranış bozukluklarını bu durumda anne, baba ve öğretmenler olarak neler yapılabileceğini, çocuklara karşı tutumun nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi. Sosyolog Esra YİĞİT’te çocukla iletişim hakkında, çocukla iletişimde dikkat edilmesi gereken konulara ve iletişim esnasında kullanılan dilin çocuklar üzerindeki etkilerine ve empatinin koşulsuz kabulün ve etkin dinlemenin öneminden bahsetti.

Eğitim programı, İl Müftülüğü eğiticileri ile İl Müdürlüğümüz personelleri arasında soru-cevap bölümü ardından son buldu.​