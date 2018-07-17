İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kalite belgesi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Ankara Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) gelen ekip, belge ve dokümanlar, personel ve altyapı üzerinden yaptıkları incelemeler neticesinde il müdürlüğü yönetim sisteminin uluslararası standartlarda olduğunu tescilledi. TSE denetim ekibi, İl Müdürü İbrahim Sağlam, şube müdürleri ve kalite yönetim ekibinin katılımı ile kapanış toplantısını gerçekleştirerek, İl Müdürlüğünün ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandığını açıkladı. İbrahim Sağlam, İl ve ilçe müdürlükleri tarafından sunulan hizmet kalitesinin artık belgelendiğini belirterek, bundan sonraki süreçte çalışmaların devamı ile Kalite Yönetim Sistemi belgesinin kurumda sürekliliğini sağlamak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE