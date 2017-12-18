İlahiyatçı Yazar Şaban Ali Düzgün Osmaniye’de Söyleşi Düzenledi

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı Yazar Şaban Ali Düzgün Osmaniyeli sevenleriyle buluştu.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İmanın Ahlakı konulu söyleşide Düzgün, katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Katılımcıların dikkatle dinlediği Düzgün’e söyleşi sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Daha sonra Şaban Ali Düzgün, fuar alanına geçerek imza günü düzenledi.

ARAŞTIRMACI YAZAR MEHMET ALİ BULUT BESLENME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut Osmaniyeli okurlarıyla bir araya geldi.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Kan Gruplarına Göre Beslenme konulu söyleşi programında Bulut, beslenmeye dair önemli bilgiler verdi.

Katılımcıların dikkatle dinlediği Bulut’a söyleşi sonunda katılımcılar merak ettiği soruları sorarak söyleşi programına katkı sundular.

Yazar Mehmet Ali Bulut’a söyleşi sonrasında Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Daha sonra Bulut, fuar alanına geçerek imza günü düzenledi.

Paylaş