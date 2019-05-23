İlk Defa Dondurma Yediler

Hatay Fenilketonuri Derneği geçtiğimiz hafta Atatürk Parkı içerisinde bir etkinlik yaparak üyelerine hayatlarında ilk defa dondurma tattırdı.

Kalıtsal metabolik bir hastalık olan Fenilketonurili çocuklar hayatlarında ilk defa düşük proteinli özel üretilen dondurma tattılar.

Yapılan etkinlikle ilgili olarak bir açıklama yapan Hatay Fenilketonuri Derneği Başkanı Handan Gür; “Fenilketonuri (PKU) kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Kısaca tanımlarsak bu hastalıkla doğan çocukların karaciğerinde salgılanan fenilalanin hidroksilaz enzimi eksikliği veya hiç olmayışı, hastaların yaşam boyu ağır diyetle yaşamasını gerektir. Bu ağır diyette ise et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve bakliyatlar yasaktır. Meyve ve sebze ise kısıtlı serbesttir. Bu kısıtlı yaşamda ise geçtiğimiz cumartesi yaptığımız etkinliğimizde çocuklar ilk defa düşük proteinli özel üretilen dondurma tattılar. Çocuklar ilk defa tattıkları dondurmayı çok beğenirken, ilk tadımların heyecanı, mutluluğu hem annelerin hem pku lu çocukların gözlerinden okunuyordu. Pku hastası çocuklar ve anneler bizlere teşekkürlerini ilettiler” dedi.

Hatay Fenilketonuri Derneği Başkanı Handan Gür sözlerini; “Buradaki çocuklar düşük proteinli dondurmanın tadına bugün ilk defa baktılar ama inşallah son olmayacak. Çevremizdeki bütün işletmecilerin PKU nun farkına varmasını istiyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatan Merve Pastanesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” şeklinde tamamladı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU/ Dörtyol

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