İlk yardım eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmalı

Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (SAĞLIK – DER) Osmaniye İl Başkanı Murat Bulut, ilk yardım eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Türkiye’de hem ilk yardım, hem de temel yaşam desteği eğitiminin ileri ülkelere oranla daha geri olduğunu ve istenen düzeye ulaşamadığını söyleyen Murat Bulut, “Birçok sağlıkçının açıklamasına göre bir insanın kalbi durduktan sonra 4-10 dakika içinde müdahale edilmezse beyin ölümü gerçekleşmektedir. Bundan sonraki müdahalenin faydası olmaz. İlk anda yapılmayan müdahaleler yaşam kaybına kadar giden bir sürece yol açmaktadır.” dedi. Kamuoyunda yer alan birçok haberde rastlantı sonucu oradan geçen bir sağlıkçı nedeniyle kurtarılan hayatlarla ilgili haberler yer aldığını belirten Bulut, “Oysa yapılacak eğitimlerle kurtarılacak insan sayısını artırmak elimizdedir. En iyi sistemlerde dahi sağlık ekibinin ve ambulansların olay yerini ulaşmasının 6-12 dakikadan sonra olmakta. Bazen 20-30 dakikaya kadar gecikebilmektedir. Olay yerinde olanların yapacağı müdahale son derece önem arz etmektedir. Bu yüzden ilk yardım ve özellikle temel yaşam desteği eğitimini yaygınlaştırılması hayati bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde ilköğretim çağlarından itibaren bu eğitime ayrı bir önem verilmektedir. Ama özellikle bazı branşlarda örneğin polis, itfaiyeci gibi mesleklerde bu eğitim zorunludur.” dedi. En hayati dersin ilk yardım dersi olduğunu vurgulayan Bulut, şöyle devam etti: “Eğitimde, trafik kazalarında nasıl müdahale edilmeli? Kanama anında neler yapılmalı? Kalbi duran bir hastaya nasıl kalp masajı yapılır? Yanık anında ilk müdahale nasıl olmalı? Düşme- çarpma gibi travmatik durumlarda ne yapılmalı? gibi konular, uzman eğitici doktorlar tarafından uygulamalı olarak ekipmanlarla gösterilmelidir. Son söz olarak, eğitimde en hayati ders ilk yardım dersi olmalı , ilk yardım eğitimi zorunluluk haline gelmelidir.”

Share This:

































