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İlkokul öğrencileri, OKÜ’yü gezdi71 defa okundu

kategorisinde,16 Kas 2018 - 18:30 tarihinde yayınlandı
İlkokul öğrencileri, OKÜ’yü gezdi

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçesindeki, Mehmet Cevlani Önal İlkokul öğrencileri, Korkut Ata Üniversitesi’ni ziyaret ederek Karacaoğlan Yerleşkesini gezdiler. Sınıf öğretmenleri Ayşegül Koca ve Nevriye Önal ve beraberindeki 48 öğrenci, kütüphane binasında bulunan Celil Atasever Oyuncak Müzesini gezip, bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Buradaki oyuncakları inceleyen minikler daha sonra gök cisimlerin yapay görüntüsünün yansıtıcı ile kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı Planetaryumda videoyu izledi. Kütüphane binasını da gezen öğrenciler, girişe yapılan kaydıraktan kayarak mutlu anlar yaşadı. Gezi programının ardından minikler, geldikleri araçlarla okurlarına döndüler.

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