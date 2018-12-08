İlkokul öğrencilerine yüzme eğitimi

Osmaniye’de ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, uzman antrenörler tarafından Yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Osmaniye’de, yaklaşık bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İl genelinde ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Tam Olimpik ve Kadirli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzlarında alanında uzman antrenörler tarafından Yüzme eğitimi veriliyor. Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı ve Osmaniye’de de birer aylık periyotlar halinde toplam 3 dönemde yaklaşık 1000 öğrenciye yüzme eğitimi verileceğini söyledi. Bu kapsamda, Kadirli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ilk çalışma başladı. İlkokulda okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerini daha verimli kullanmak amacıyla öğrencilerin haftada 4 gün eğitime tabi tutulacağını aktaran Loğoğlu, “Deneyimli antrenörler ve modern havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alacak. Yüzme sporu çocuk gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılması bu anlamda önemli. Eğitimler sonunda ilimizde bin küçük öğrenci yüzme öğrenmiş olacak. Biz de Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu projeyi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Kadirli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen projenin açılış törenine Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yılmaz Bal, İçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı Kadirli İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Kasım Koca Baş, Tesisler Şube Müdürü Hanifi Kaplan Kadirli Gençlik Merkezi Müdür Kamil Kerimoğlu, Okul Müdürleri ve Çok sayıda Öğrenci katıldı.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye