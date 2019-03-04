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İlkokul örgencilerine 112 tanıtılıyor - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İlkokul örgencilerine 112 tanıtılıyor70 defa okundu

kategorisinde,04 Mar 2019 - 16:08 tarihinde yayınlandı
İlkokul örgencilerine 112 tanıtılıyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “2019 Yılı minik 112 Uygulaması” eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilere, 112 Acil Servis tanıtılıyor. İl genelindeki tüm İlkokul 3’üncü sınıf öğrencilerini kapsayan projenin uygulanmasına İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından başlanıldı. Bu kapsamda, 5 tam donanımlı ambulans ve konu ile ilgili sağlık personellerinin katıldığı eğitim çalışmalarında, 112’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi, acil durumlarda zamanın ne kadar önemli olduğu ve ambulansa yol verme konusunda sunumlar yapılıyor. Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik başlatıla Minik 112 Uygulaması Projesi kapsamında öğrencilere ayrıca Sağlık Bakanlığının “Yaşama Yol Ver” materyallerinden de dağıtılmakta olduğu kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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