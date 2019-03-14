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İlkokulda 'Güvenli Trafik Eğitimi' etkinliği - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İlkokulda ‘Güvenli Trafik Eğitimi’ etkinliği114 defa okundu

kategorisinde,14 Mar 2019 - 15:18 tarihinde yayınlandı
İlkokulda ‘Güvenli Trafik Eğitimi’ etkinliği

Osmaniye’de, Münire Hanım İlkokulu ile Motor Sporları Kulübü işbirliğinde, öğrencilerin trafik bilincini arttırmak amacıyla “Güvenli Trafik Eğitimi” etkinliği düzenlendi. Sosyal Farkındalık Projesi Kapsamında, gerçekleştirilen etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Müdür Yardımcısı Mılla Katık, Osmaniye Motor Sporları Kulübü Başkanı Recep Pancar, üyeleri ile öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilere, kask takma, trafik ışıklarına riayet etme, emniyet kemeri takma gibi trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra ise Motor Sporları Kulübü üyeleri tarafından trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılıp, özellikle bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kask takmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.Öğrenciler, mini motosiklete bindirilip küçük bir gezinti yaptırıldıktan sonra, yine motor sporları kulübü üyeleri tarafından küçük bir gösteri sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye Motor Sporları Kulübü Başkanı Recep Pancar’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Programın devamında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Geleceğe Uzanan Eller Kulübü ve Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri programda öğrencilere sosyal etkinlik düzenledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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