İmam Hatip Öğrencilerinden Enderun usulü Teravih

Mübarek Ramazan ayı tüm bereketi ve coşkusuyla sürerken yapılan bazı farklı çalışmalar ise bu manevi iklime renk katıyor. Bunlardan biriside Osmaniye’de ilk kez uygulanan Enderun usulü Teravih namazı ve Cumhur müezzinliği.

Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi öğrencilerininMeslek dersleri öğretmenleri Ali Doğan ve Zekeriya Gül hocaların gayret ve çalışmalarıyla Ramazan ayından önce başlayan hazırlıkları neticesinde bazı camilerde bu şekilde kılınan teravih namazı cemaat tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Bu Ramazan’da toplam 6 Cami’de planlanan Enderun usulü teravih namazı geçtiğimiz akşam Selahaddin Eyyübi Camiinde kılındı. Cami görevlileri Murat Yılmaz, Muhammed Günay‘ın ev sahipliğinde iftar yapan öğrenci ve öğretmenler daha sonra Cami’yi dolduran cemaate farklı bir teravih namazı kıldırdı. Namaz çıkışında Cami bahçesinde cemaat tarafından orada yapılarak ikram edilen sıcak tatlı ise camiye gelenler tarafından afiyetle yenildi.

Enderun usulü teravih namazı 5 ayrı imam tarafından 5 ayrı makamla kıldırılıyor. Aynı zaman da selam aralarında ilahi ve kasidelerle eşlik ediliyor. Özellikle Osmanlı zamanında yaygın olan bu usul’ünhalen bazı büyük şehirlerde ve büyük camilerde uygulandığı biliniyor.

Enderun usulü teravih namazının Osmaniye’de 23 Mayıs’ta Yeni Mahalle Camii’nde, 24 Mayıs’ta Cumhuriyet Camii’nde, 28 Mayıs’ta ise Nuri Çomu Camii’nde kılınacağı ifade dilerek tüm Osmaniye’lilerin davetli olduğu belirtildi

Haber-Ahmet Yılmaz – OSMANİYE