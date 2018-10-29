İmar Barışı Sarıyer’in Yüzde 80’ini Kapsamıyor

Mahalle mahalle dolaşarak İmar Barışı hakkında Sarıyerlileri bilgilendiren Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi, büyük bir bölümü ön görünüm bölgesinde olan Sarıyer Merkez ve Maden Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Sarıyer’in yüzde 80’inin imar barışından yararlanamadığını söyleyen Başkan Genç, “Sarıyer’de yıllardan beri yaşadığı, en ufak tamiratın dahi yapılamadığı, çözüm bekleyen yerler var. Bunların da düşünülmesi lazım” dedi.

İmar Barışı yasası çıktığından beri mahalle mahalle gezerek bilgilendirme toplantıları düzenleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi Sarıyer Merkez’de vatandaşlarla bir araya geldi. Son başvuru tarihi olan 31 Ekim’e günler kala halkı bilgilendirmeye devam eden ekip, merak edilen soruları yanıtladı. Sarıyer ve Maden Mahalle sakinlerinin katılımıyla Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen toplantıda ön görünümde bulunan bölgelerde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden bilgi alınarak imar barışına müracaat edilmesi gerektiği önerildi. Yapı Kayıt Belgesi’nin kentsel dönüşüm ilan edilene kadar geçerli olduğunu vurgulayan Başkan Şükrü Genç, “Bu yasanın sonunda kentsel dönüşüm çağrısı yapılıyor. Kayıt belgesi kentsel dönüşüm yapıldığı anda geçersiz sayılıyor. Türkiye’de şu ana kadar doğru yapılmış bir dönüşüm maalesef yok” dedi.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEMELİ

Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde vatandaşın mağduriyetinin söz konusu olduğunu söyleyen Başkan Genç konuşmasına söyle devam etti; “İnsanlar dönüşüm yapılan yere geri dönemiyor. Vatandaşın o paraları vermesi imkansız. Aslolan vatandaşın içinde bulunduğu çözümdür.”

SÜRE UZATILMALI

Bugüne kadar yapılan toplantılarda çıkan sonuçları öneriler halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mesaj olarak gönderileceğini söyleyen Başkan Genç, “Bu kadar yıldır bir mağduriyet söz konusu. Bunun giderilmesine yönelik yeterince açıklanmayan, olgunlaşmamış bir yasa var. 2981 sayılı yasayla örtüşseydi bu sorun çözülürdü. Bizim önerimiz bu sürenin uzatılıp, düzenlemeler yapılması” dedi.

SARIYER’E YETERİNCE ÇÖZÜM GETİRMİYOR

“İmar barışı toplumun tamamına yapılmalı. Bir bakıyorsunuz Sarıyer’in dışında kalan yüksek binalarda sorunlarını çözümünü konusunda fayda sağlıyor. Sarıyer’in çoğunluğunu ilgilendiren ister ön görünümde olsun, ister geri görünümde ve gecekondu bölgelerinde olsun yeterince çözüm getirebilen bir yasa olamadı maalesef. Bir mülkiyet sorunu çözümüne gidilecekse sonrasında tapuya gidiş kolaylaştırılmayacaksa bu işin daha farklı düşünülmesi gerekir.”

ÖN GÖRÜNÜM BÖLGELERİ BAŞVURMALI

Yasa hakkında merak edilen tüm soruları cevaplayan Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, ön görünüm ve geri görünümde kalan mülkler hakkında bilgi verdi. Atalay, “Sarıyer Merkez’de geri görünümde olan yerlerin imar planları var, ruhsatlı binaların imar barışına müracaat etmeleri doğru. Maden Mahallesi’nde ise ön görünümde olan kısımda mülkiyetlerin küçük olmasından dolayı mutlaka imar barışına müracaat etmeleri gerekir” diye konuştu.