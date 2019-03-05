İplik yüklü TIR’dan 35 bin 680 Paket sigara çıktı

Osmaniye Polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR’dan 35 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul iline ülkeye yasadışı yollarla sokulan kaçak sigaraların sevkiyatının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama başlattı.

Bu sırada kontrol noktasına giren 27 plakalı çekiciye bağlı iplik yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine emniyet otoparkına çekilerek, Jandarma’ya ait uyuşturucu köpeği ‘Örtü’ ve tütün tespit köpeği ‘Huzur’ ile birlikte detaylı arandı. Yapılan incelemede, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş vaziyette gümrüklendirilmiş değeri yaklaşık 216 bin 387 lira olan 35 bin 680 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaraların sevkiyatında kullanılan TIR’a el konularak, araç sürücü S.A. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE