İş adamı intihar etti

Osmaniye’nin Zorkun Yaylası, Ayvanın düzü olarak bilinen bölgede tabanca ile intihar ettiği belirtilen bir erkek cesedi bulundu.

Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından, bölgeye gelen ekipler yerde cansız bir şekilde yatan erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ile intihar eden şahsın O.T. olduğu tespit edildi.

İntihar eden şahsın Osmaniye’de bir inşaat firması bulunduğu ve iş adamı olduğu, ayrıca herkes tarafından dürüst ve temiz bir kişi olarak tanındığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.