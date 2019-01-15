İş Adamının intiharı Ekonomik mi?

Piyasaların son 3 aydan bu yana sıkıntılı olması ve ev kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle tüm müteahhitler zor günler yaşıyor. Buradan yola çıkarak dün Zorkun Ayvalı Yaylası’nda kendi tabancası ile intihar eden iş adamının ekonomik sıkıntıdan mı intihar etti sorusu gündeme geldi.

Osmaniye piyasasında, temiz, dürüst ve borcuna sadık biri kişi olarak tanınan Osman Tatlı’nın yaşanacak nice güzel günler varken genç yaşta aniden intihar etmesi kentte büyük üzüntü yaşattı.

Gururlu, yardım sever, bonkör bir kişiliğe sahip olan iş adamı Osman Tatlı’nın piyasadaki nakit sıkıntısı nedeniyle elinde bulunan gayri menkulleri paraya çeviremediği ve ödemelerini yapamadığı için bunalıma girdiği de gelen bilgiler arasında.

Piyasayı dolandıranların kol gezdiği bir ortamda, ödeme yapamadığı için canına kıyan böyle iyi bir insanın ani ölümü herkesi deriden üzdü. Keşke biraz dirense ve gururuna yenik düşmeseydi de bugün aramızda olsaydı.

Öte yandan dün Osmaniye’de otopsi yapılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konan merhum Osman Tatlı, bugün Osmaniye’nin Kırmacılı köyünde ailesi ve sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.