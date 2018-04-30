İşçi Hakları

‘’İşçi’’nin İş Kanunundaki tanımı ‘’bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi’’ iken Türk Dil Kurumunca (TDK) tanımı ise, ‘’başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse’’dir.

İş Kanununda yer alan işçinin en temel hakları için de şunları söyleyebiliriz:

• Maaş,

• Sosyal sigorta,

• Fazla mesai ücreti,

• Hafta tatili,

• Yıllık ücretli izin,

• Ücretli mazeret izni kullanma,

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması

• Resmi ve bayram tatilleri,

• Günde 11 saatten fazla çalıştırılmama,

• Gece 7.5 saatten çok çalıştırılmama,

• Maddi ve manevi zararların tazmini,

• Kadınlar için analık ve doğum sonrası ücretsiz izin,

• Eşit davranılma ilkesi gereğince dil, din, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, din, mezhep siyasi düşünce veya felsefi inanç vb nedenlere dayanarak ayrım yapılamaması.

• Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılmaması

• İhbar süresi kullanma

• Yeni iş arama izni

• Ücretin ödenmemesi halinde işten kaçınma

• Yılda 270 saatten çok fazla mesai yaptırılmama

• Dinlenme hakkını kullanma

İşten ayrılma durumunda ise temel haklar şunlardır:

• Kıdem tazminatı alma,

• İhbar tazminatı alma,

• İşe iade davası açma, boşta geçen süreler için ücret isteme ve işe başlatmama tazminatı alma,

• O tarihe kadar kullanılmadıysa yıllık izinlerin ücretleri, fazla mesai ücretleri, çalışılmış olunan hafta tatillerinin ücretleri, eğer genel tatil ve resmi, dini bayramlarda çalışılmış ise bunların ücretlerini alma.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com

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