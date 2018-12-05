İskenderun Kadın Gönüllüleri Sosyal Market yararlı çalışmalarıyla göz dolduruyor…

İskenderun Kadın Gönüllüler Sosyal Market, yararlı çalışmalarıyla beğeni toplayıp , göz dolduruyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı uhdesinde görev yapan sosyal market, kullanılırmış, çocuk giysileri, bay ve bayan yetişkin giysileri, ayakkabı, bot ve terlik gibi dağıtımlarının yanı sıra, sabahları dağıtığı ekmek ve yaklaşık 600 kişiye verdiği 100 TL’lık alış veriş kuponuyla da, sosyal bir projeyi başarıyla yürütüyor. Kadın Gönülleri Sosyal Market aynı zamanda her yıl eğitim ve öğretim sezonu açıldığında, bazı dar gelirli ailelerin çocuklarına, hiç kullanılmamış, yeni okul forması, çanta, defter, silgi gibi okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerini dağıtıyor.

İskenderun ve havalisinde yaşayan geçim sıkıntısı içindeki bazı insanlara yukarıdaki çerçevede destek ve kısmi mutfak yardımı yapan HBB Belediyesi bünyesindeki Sosyal Market,, bunca güzel işi, Nermin Kaynar, Nuray Salkım isimli iki Hatay Büyükşehir elemanı ve gönüllü kadınlar Beyaz Kahraman, Emine Güven, Gülendam İçim, Mine Tekil, Kafiye Kılıç, Bigin Coşar ve İntisal Yıldırım ile gerçekleştiriyor.

İskenderun Kadın Gönüllüleri Sosyal Markete kayıtlı yaklaşık 3000 kişi var. Sabahları, kaydı olan her aileye üçer ekmek verilmek suretiyle günde 600 ekmek dağıtılıyor ve bu yolla 200 aileye ekmek katkısı sunulmuş oluyor. Yine kartlı sistem vasıtasıyla, her aileden bir kişiye yazlık ya da kışlık giysi, ayakkabı ve bot yardımı yapılıyor. İskenderun Kadın Gönüllüleri Sosyal Market, hayırseverlerin, İskenderun yaşayanlarının kullanmadıkları ikinci el giysileri, kazakları, ceket ve paltoları, çocuk giysilerini hatta nişan, kına gecesi kıyafetleri ile gelinlikleri de kabul ediyor ve bunları gerektiği gibi tasnif ederek, ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

İskenderun Kadın Gönüllüleri Sosyal Market, tüm çalışmalarıyla hem dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmiş oluyorlar hem de milli servete ve milli ekonomiye bu manada önemli katkı sunuyorlar.