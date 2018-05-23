İŞKUR desteğiyle kendi işlerinin patronu olacaklar

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) engelli girişimci adaylarına sağladığı hibe desteği kapsamında Osmaniye’de iki engelli kendi işinin patronu olacak. Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğü’ne projeleriyle başvuran ve İŞKUR Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucu proje başvuruları kabul edilen adaylar kendi işlerini kurabilmek için çalışmalarına başladı. 50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerden Ayşe Konur ikamet ettiği Hasanbeyli’de “Organik Yumurta Tavukçuluğu” alanında işyeri açacak. Osmaniye merkeze bağlı Kırıklı köyünde yaşayan Hasan Kaya ise Arıcılık alanında kendi işini kuracak. Sözleşme imzalamak için Osmaniye İŞKUR’a gelen girişimciler İŞKUR’un kendilerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Hibe Desteği 36 Bin TL’den 50 Bin TL’ye Yükseltildi 2017 yılında 187 engelliye 6 milyon 732 bin 779 TL’lik hibe desteği sağlayan İŞKUR’un, kendi işini kuran engellilerden aldığı olumlu geri dönüşler sonucunda, 2018 yılında hibe desteği miktarını 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükselttiği kaydedildi.

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