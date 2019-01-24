İŞKUR Desteğiyle süt üreticisi oldu

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi Öksüzlü Köyünde yaşayan eski hükümlü Hidayet Nail Akça (40), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden (İŞKUR) aldığı hizbe desteği ile süt üreticisi oldu. İŞKUR’un kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağladığı hibe desteğine başvurarak kendi işinin patronu olan Akça, ilk olarak yaşadığı olumsuzlukları geride bırakıp, girişimcilik eğitimi alarak girişimcilik sertifikası sahibi oldu. Ardından, hibe desteğinden faydalanabilmek için sertifikasıyla birlikte hazırladığı projeyi, Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğüne sunan Akça’nın başvurusu kabul edilip hibe desteği sağlandı. Üç büyükbaş hayvan satın alan Akça, satın aldığı hayvanlardan elde ettiği sütle, ailesinin de desteğiyle, süt ürünlerine yönelik faaliyetlere başladı. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle ertelediği kendi işini kurma hayalini İŞKUR’la gerçeğe dönüştürmüş olduğunu belirten Akça, bu konuda kendisine destek olan herkese teşekkür etti. İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım, girişimci Hidayet Nail Akça’yı ikamet ettiği köyde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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