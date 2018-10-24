İŞKUR destekli kilim dokuma kursu

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Kadirli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 12 kişilik “Yöresel Kilim Dokuyucu” mesleğinde kurs açıldı. İlçeye bağlı Karatepe Köyü’nde, Karatepe Kilim Kooperatifinde verilecek mesleki eğitimde, kursiyerler hem meslek sahibi olacak hem de geleneksel kilim sanatını öğrenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak. Osmaniye İŞKUR tarafından düzenlenen, “Yöresel Kilim Dokuyucu” kursu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan “Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı” kapsamında açıldığı bildirildi. Söz konusu program Karatepe köyünün kültür mirası niteliğindeki kilim dokuma mesleğini ve bu mesleği icra edenleri destekleyerek ustaların aradığı işgücünün temin edilmesini sağlayacak. Karatepe Kilim Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri, kurs öncesi düzenlediği organizasyona Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye milletvekili İsmail Kaya, Osmaniye Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve Kadirli Halk Eğitim Müdürü Tahir Tarhan’ı davet etti. Kooperatif Başkanı Yüksel Cafri, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ederek, kursiyerler tarafından üretilen karatepe kilimlerinin özellikleri hakkında bilgi verdi. Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise yörenin simgesel ürünü olan Karatepe kilimlerine yönelik bugüne kadar açılan kursların verimli geçtiğini söyleyerek ilerleyen dönemlerde kilim kurslarını açmaya devam edeceklerini dile getirdi. Altunkaynak, Karatepe Kilim Kooperatifinde üretilen kilimlerin marka haline geldiğini ve Türkiye’nin dört bir tarafına satışının yapılarak kilim dokuyanlar için gelir kapısına dönüştüğünü söyledi. /İbrahim EMÜL

Share This:

































