İŞKUR, Düziçi’nde Hizmet Noktası Açtı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Düziçi Kaymakamlığı işbirliğiyle, ilçede vatandaşlara yerinde hizmet sunabilmek amacıyla ‘İŞKUR Hizmet Noktası’ açıldı. Bundan böyle iş arayan ve işverenler Osmaniye’ye gelmeden bulundukları ilçede İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilecek. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen hizmet noktasında, iki iş ve meslek danışmanı görevlendirildi. Görevlendirilen iş ve meslek danışmanları, iş arayanların kayıtlarını alıp, kendilerine uygun işlere yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlayacak. Bunların yanı sıra vatandaşların işsizlik ödeneği, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlara ait başvurularını alacak. İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da belirli bir süre İŞKUR Hizmet Noktasının başında görev alarak, Düziçi halkına etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi ve işverenlere tanıtılması noktasında çalışmalarını yürütecek. İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İŞKUR Hizmet Noktasının Düziçi kaymakamı Mutlu Almalı’nın talebi üzerine açıldığını belirterek, hizmet noktasının faaliyete geçme sürecinde Kaymakam Almalı’nın kendilerine her türlü katkı ve desteği verdiğini söyledi. İŞKUR Hizmet Noktası, faaliyetlerini, Düziçi Kaymakamlığı ana binasının karşısında bulunan ek bina içerisindeki Hizmet Götürme Birliğinde yürütecek.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE