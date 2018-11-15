İŞKUR, Kadirli’de bulunan işyerlerini ziyaret etti

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve beraberindekiler, Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaretlerde bulundu. Müdür Altunkaynak, işverenlere İŞKUR’un son dönem çalışmaları hakkında işverenlere bilgi verdi. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve konfeksiyon üzerine faaliyet gösteren Birteks Tekstil firmasını ziyaret edildi. İŞKUR kanalıyla 60 kişiyi istihdama kazandıran tekstil firması ile önümüzdeki dönemde İŞKUR ile işbirliği yaparak işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları düzenleneceği kaydedildi. Firma sahipleri, bu kurs ve programlardan mesleki nitelik kazanarak mezun olan kişilerden seçtiklerini firma bünyesinde istihdam edecek. Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak,daha sonra İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın ve Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdulhamit Yıldırım ile birlikte Meridyen Civata firmasını ziyaret etti. Kadirli Hizmet Merkezi aracılığı ile 50 kişiye istihdam sağlayan firmaya,İŞKUR projeleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgi verildi. İŞKUR yetkilileri son olarak merkezi Kadirli’de bulunan Çukurova Okullarını ziyaret ederek “İşe İlk Adım Projesi” hakkında okul yönetimine detaylı bilgi verdi. Çukurova Okulları yöneticileri,“İşe İlk Adım Projesi” ile İşbaşı Eğitim Programı kapsamında genç öğretmenleri istihdama kazandıracak. /İbrahim EMÜL

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