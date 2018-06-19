İŞKUR Kursiyerleri, mesleki yeterlilik belgesi alacak

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açılan “İplik Eğirme Operatörü” kursunda eğitim gören kursiyerler “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmek için kolları sıvadı. Kanun gereği tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında çok sayıda meslek dalında “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirildiği belirtildiği ve zaman içerisinde sayısı 81’i bulan mesleklere “İplik Eğirme Operatörü” mesleğinin de dahil edildiği kaydedildi. Bu kapsamda, Osmaniye İŞKUR ve bir tekstil firması işbirliğiyle istihdam garantili olarak açılan kursta eğitim gören kursiyerler belge alabilmek için yazılı ve sözlü sınava girdi. Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetki verilen özel bir firma tarafından yapıldı. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde sınavları geçerek başarılı olanların belge masrafı ile sınav ücreti 31 Aralık 2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE