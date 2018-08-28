İŞKUR, Mesleki Eğitimde MEGİP Dönemini Başlattı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceği yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamındaki uygulama 2 yıl sürecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle (TOBB) imzalanan protokol çerçevesinde işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı talebi, illerde bulunan oda ve borsalar tarafından toplanarak İŞKUR İl Müdürlüklerine iletilecek. MEGİP kapsamında açılacak kursların eğitim programı, işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak. Türkiye genelinde her ilde yaygınlaşmaya başlayan uygulama, Osmaniye’de ilk kez İŞKUR ile Dinazor Anne & Bebek Mağazası işbirliğinde düzenlenecek. 12 kişilik “Kasa Sorumlusu” mesleğinde açılacak kurs sonunda mezun olan kursiyerlerin yüzde 50’si Mağaza bünyesinde istihdam edilecek. İŞKUR hizmet binasında mağaza yetkilileri ile sözleşme imzalayan Osmaniye İŞKUR İl Müdür Vekili Hacı Akkoyunlu, uygulamanın, herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Kursiyer seçmelerinin 29 Ağustos tarihinde saat 10:00’da İŞKUR hizmet binasında yapılacağını belirten İl Müdür Vekili Akkoyunlu, mülakata 18-34 yaş arası, ilköğretim-lisans mezunu, bay-bayan herkesin başvuruda bulunacağını söyledi. 4,5 ay sürecek “Kasa Sorumlusu” mesleğindeki kursta eğitim gören kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 61,65 TL ücret ödenecek. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

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