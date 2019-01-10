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İşkur, Osmaniye’de 45 Kişiye İsbaşı Yaptırdı217 defa okundu

kategorisinde,10 Oca 2019 - 15:57 tarihinde yayınlandı
İşkur, Osmaniye’de 45 Kişiye İsbaşı Yaptırdı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Bulut Tekstil Firmasında İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 45 kişiyi istihdama kazandırdı. Organize Sanayi Bölgesinde iplik üretimi üzerine faaliyet gösteren firmada 29 kişi Ön İplik Operatörü, 13 kişi Makine Bakımcı, 3 kişi de Fason Takip Elemanı mesleğinde işbaşı yaptı. Fabrikada çalışacak katılımcıların yüzde ellisi program sonunda tekstil firması tarafından istihdam edilecek. 6 ay sürecek İşbaşı Eğitim Programı boyunca katılımcılar işi iş başında öğrenecek ve mesleki deneyim sahibi olacak.

45 kişilik program için yaklaşık 200 iş arayan, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Müracaat edenler arasından katılımcıları belirlemek üzere yapılan mülakatlar, Bulut Tekstil İnsan Kaynakları Yetkilisi Hayriye Çetin ile İş ve Meslek Danışmanı İpek Manav Koç tarafından Osmaniye İŞKUR hizmet binasında yapıldı.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, program süresince, işverenin hiçbir maliyet ödemediğini belirterek, İşbaşı Eğitim Programına ait katılımcı ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını söyledi. Bunun yanı sıra katılımcıların, İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de İŞKUR tarafından ödendiğini belirten İl Müdürü Altunkaynak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini söyledi.

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