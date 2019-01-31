İŞKUR, Osmaniye’de 6 Bin 902 kişiyi işe yerleştirdi

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2018 yılında 6 bin 902 kişiyi işe yerleştirdi. Türkiye işgücü piyasasının baş aktörü olan İŞKUR, istihdam ve mesleki eğitim hizmetleri kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili istatistiki verileri açıkladı. İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları, kuruma başvuran işsizleri işe yerleştirebilmek amacıyla2 bin 213 işyerine ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamında, işsizler için işverenlerden işgücü talebi alan İŞKUR, aynı zamanda işverenleri kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirdi. Osmaniye İŞKUR, işgücüne mesleki deneyim kazandıran İşbaşı Eğitim Programından 3 bin 755 kişiyi faydalandırarak Türkiye genelinde 20’inci sırada yer aldı. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 70 bin33 kişiyle bireysel görüşme yapıldığını söyleyen İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, bu kapsamda işsizlere, iş arama yolları ve becerileri, işverenle mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu ifade etti. Altunkaynak, Osmaniye merkez ile ilçelerde bulunan Milli Eğitime bağlı 197 okul, ziyaret edilerek binlerce öğrenciye iş hayatı ve doğru meslek seçimi konusunda bilgilendirme yapıldığını, Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında kendi işini kurmak isteyen 642 kişiye ise girişimcilik eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.

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