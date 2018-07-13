İŞKUR proje ekibi çalışmalarına başladı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), kentte işsizliği önlemek, istihdamı korumak ve geliştirmek amacıyla il müdürlüğü bünyesinde bir proje ekibi kurdu. İŞKUR personeli 6 kişiden oluşan ekip, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu başkanlığında çalışmalarını sürdürecek. Proje ekibi Osmaniye’ye istihdam alanında katkı sunacak projeleri üretmek için bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda Osmaniye’nin işgücü piyasasına yönelik sorunları masaya yatırılarak proje konusu belirlenmeye çalışıldı. Proje ekibinin başkanlığını yürüten İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu, Osmaniye İŞKUR’un çalışma hayatının sorunlarına çözüm üreten bir kurum olması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “İŞKUR olarak, Osmaniye’nin kalkınması için imkanlarımız ölçüsünde, yetişmiş personelimizle hep birlikte çalışmak için burada toplanmış bulunuyoruz.Etkin çalışmalar yürüteceğimize inandığım proje ekibimizle bir sinerji yakalamış bulunuyoruz. İstiyorum ki öyle yüksek tempoda çalışalım ki mesai saatinin nasıl bittiğini anlamayalım.” Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise proje ekibinin orijinal fikirler üretebilen profesyonel bir oluşum olduğunu vurgulayarak, istihdam, işsizlik, girişimcilik ve mesleki eğitim konularında kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini söyledi. İşsizliği önleme noktasında önemli projeleri hayata geçirebilmek için kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Altunkaynak, üretecekleri projeler kapsamında çalışma hayatının aktörleriyle de sürekli temas halinde olacaklarını belirtti.

Share This:

































