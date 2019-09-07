İŞKUR’dan, 100 kişilik istihdam garantili işbaşı eğitim programı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Beyteks Tekstil firmaları arasında imzalanan protokol ile 100 kişi, istihdam garantili işbaşı eğitim programına katılacak. İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 6 ay sürecek olan İşbaşı eğitimlerine 11 eylül’de başlayacak. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, “İŞKUR olarak katılımcıya program boyunca net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı vererek onların işin başında meslek öğrenmelerini ve iş pratiği kazanmalarını sağlıyoruz. İstihdam Seferberliği kapsamında özel sektör işyerlerinde uyguladığımız bu programla istihdamı, işçi ve işvereni desteklemeye devam etmekteyiz.” dedi. İşe başlatılacak olan çalışanları seçme ve bilgilendirme toplantısına, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Beyteks İnsan Kaynakları Sorumlusu ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Hülya Göksu katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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