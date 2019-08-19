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İŞKUR’dan 17 kişilik program - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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İŞKUR’dan 17 kişilik program237 defa okundu

kategorisinde,19 Ağu 2019 - 15:52 tarihinde yayınlandı
İŞKUR’dan 17 kişilik program

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bir alışveriş merkezi ile yapılan İşbaşı Eğitim programı kapsamında 17 kişiye istihdam sağladı. İstihdam seferberliği 2019 kapsamında İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın tarafından Benim Çarşım AVM adlı işyeri ziyaret edilerek ‘Reyon Görevlisi’ mesleğinde 17 kişilik İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı. Katılımcılar işyerinin merkez ve Kadirli şubelerinde çalışacaklar. Ayrıca aynı işyerinin yakın zamanda faaliyete geçecek yeni işletmesiyle ilgili İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın tarafından İŞKUR’un program ve teşvikleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirildi. Müdür Yardımcısı Akalın, işletme sahibi ve çalışanlarına program hakkına bilgilendirmelerde bulundu.

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