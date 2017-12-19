İşkur’dan 20 Kişiye Daha İstihdam

Osmaniye İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 20 kişiyi daha istihdama kazandıracak.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Bulut Tekstil ile İŞKUR işbirliğinde yürütülecek olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamındakatılımcılar işi işbaşında öğrenerek deneyim sahibi olacak. Tekstil firması, “İplik Eğirme Operatörü” mesleğinde işbaşı yapacak katılımcıların yüzde ellisini program sonunda istihdam edecek.

Katılımcıları belirlemek üzere yapılan seçmeOsmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasında yaklaşık 70 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Seçmeye Fabrika Müdürü Fatih Canlı, İnsan kaynakları temsilcisi Nihat Erzene ve Hayriye Çetin katıldı.

Firma yetkilileri,“İplik Eğirme Operatörü” mesleğinde işbaşı yapacak uygun katılımcıları belirlemek için adaylarla birebir görüşme yaptı. İşverenler, görüşme öncesinde işyeri ve iş hakkında açıklamalarda bulunarak program sonunda istihdam edilecek kişilerin işini ciddiyetle yapan katılımcılararasından seçileceğini belirtti.İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı İpek Manav Koçda 19 Aralık’ta başlayan programa ilişkin tüm detayları katılımcılarla paylaştı.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak işbaşı eğitim programının işveren ve işarayan açısından önemine değinerek şunları söyledi:“Program sayesinde,işsiz gençlerimiz işyerinde pratik yaparak deneyim kazanıyor işverenlerimiz ise işe yerleştireceği personeli işbaşında görüp tanıyarak seçme imkanı buluyor.”

Program boyunca işverenin hiçbir maliyet ödemediğini dile getiren il Müdürü Altunkaynak katılımcıların ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını dile getirdi.Katılımcı ücretlerinin yanı sıraİş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de Kurum tarafından ödendiğinibelirterek katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini söyledi.

İl Müdürü Altunkaynak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Şubat ayında başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi” kapsamında uygulanan istihdam teşvikleri kapsamında istihdam oranın arttığına dikkati çekerek istihdam teşviklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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