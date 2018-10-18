İŞKUR’dan çalışmak isteyen anneler için ‘İş’te anne’ projesi

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, “İş’te Anne’ projesi kapsamında, çalışmak isteyen annelerin işgücü piyasasına kazandıracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında uygulanacak olan proje ile kadın istihdamının artırabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, İŞKUR’un 81 il Müdürlüğünde İşte Anne Birimi oluşturularak bu birimlerde İş ve Meslek Danışmanları tarafından kadınlara danışmanlık hizmeti sunulacak. Danışmanlık hizmeti alan kadınlar İŞKUR tarafından en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecek. İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten; sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadınların öncelikli olarak yararlanmaları sağlanacak. Yalnızca 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların yaralanabileceği projeden ayrıca kadınların evlatlık edindiği çocukları için de yararlanma hakkı bulunacak. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeneceğini söyleyen Müdür Altunkaynak, “Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.Ayrıca şartları taşıyan annelere aylık 400 TL’lik çocuk bakım desteği verilecek. Kurs ve program sonunda bu kişilerin istihdamı için bireysel eylem planları oluşturularak istihdama katılmaları sağlanacak.” dedi. Altunkaynak, İŞKUR’un,Türkiye genelinde düzenlediği projeden 5 bin kadını yararlandırma hedefinin olduğunu söyledi. İl bazında projede hedeflenen kişi sayısının illerin yapısına göre belirlendiğini dile getiren Altunkaynak, Osmaniye İl müdürlüğü için hedeflenen sayının ise 23 kişi olduğunu sözlerine ekledi.

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