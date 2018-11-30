İŞKUR’dan, hibe destekleri için son başvuru tarihi uyarısı

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülere yönelik sağlanan 50 bin liralık hibe destekleri için son başvuru tarihinin 7 Aralık olduğunu açıkladı. Altunkaynak, adayların İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan proje başvuru rehberini doldurarak Girişimcilik Sertifikalarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvurabileceğini söyledi. Ahmet Altunkaynak, 7 Aralık tarihine kadar hazırlanıp İl Müdürlüklerine teslim edilen başvuruların değerlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilerek komisyon onayına sunulacağını kaydetti.

Hibe desteklerinin amacının engelli ve eski hükümlülerin bir iş sahibi yapılarak, topluma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu belirten Altunkaynak şöyle devam etti: “Başvuruları kabul edilen her bir proje için verilecek 50 bin lira, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak.”