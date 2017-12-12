İşkur’dan ruhsal engellilere meslek kursu

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi arasında ruhsal engellilere yönelik açılan “Dekoratif Ahşap Süsleme” kursu eğitim vermeye başladı. Adaylar arasından kursiyerleri belirlemek üzere yapılan kurs seçmesine Uzman Doktor Şemsi Soner Özdemir, Hemşire Ayşe Güvenç Semerci, Eğitici Ayşe Tekin ile İŞKUR personeli İş ve Meslek Danışmanı Sibel Türköz ve Mustafa Çobanoğlu katıldı. İşgücü piyasasına girişte dezavantajlı konumda bulunan engelli vatandaşlar, düzenlenecek bu kurslar sayesinde hem el becerilerini geliştirecek hem de meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmaları sağlanacak. Katılımcı 10 kursiyer, 3,5 ay sürecek olan eğitim sonunda sertifika sahibi olacak.

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