İŞKUR’dan Sevgi Bakımevine anlamlı destek

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Özel Sevgi Bakımevi ile anlaşma imzalayarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında biri engelli, 6 kişiyi istihdama kazandırdı. Özel Sevgi Bakımevinin, engelli, hasta ve yaşlılara hizmet verdiği kaydedildi. Bakımevi Müdürü Eshabil Şıh Mehmet Akı ile işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilen katılımcılar, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu’yu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Bakımevi Müdürü Akı, İŞKUR’un bakımevine sağladığı istihdam desteğinin hem çalışanlar hem de hizmet alanlar için önemine değinerek memnuniyetini dile getirdi. İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ise bakımevi yetkilileri ile çalışanlarının engelli, hasta ve yaşlılara hizmet vermek gibi ulvi bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, böyle bir kuruma istihdam desteği sağlamaktan dolayı manevi olarak çok mutlu olduklarını söyledi. Hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili çok sayıda kurs açtıklarını,engelli istihdamına yönelik ise birçok hizmetlerinin olduğunu belirten Hacı Akkoyunlu, “Sunduğumuz hizmetlerin olumlu geri dönüşlerini almak yürüttüğümüz işlerin en iyisini yapma noktasında motivasyonumuzu artırmaktadır.” dedi. Hacı Akkoyunlu, program boyunca katılımcılara ödenen ücretlerin yanı sıra İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi.

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