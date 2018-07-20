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İşletmelerde, kızartmalık yağlar denetlendi283 defa okundu

kategorisinde,20 Tem 2018 - 15:42 tarihinde yayınlandı
İşletmelerde, kızartmalık yağlar denetlendi

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, işletmelerde kızartmada kullanılan bitkisel yağlar kontrole tabi tutuldu. Resmi Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kızartma yağlarında mevcut polar madde miktarları ve kızartma yağı sıcaklıklarını kızartma yağı ölçüm cihazları ile ölçerek işletmecileri uyardı. Kızartma yağı ölçümleri patates kızartması satan dönerciler, fast food işletmeleri ve kızartılmış tatlı imal eden işletmelerde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, gıda üretiminin tüm aşamalarında ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin önceden tespit edilerek kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, “Kızartma yağları eğer kalite standartlarının altında kullanılırsa gıda güvenliği sağlanamamış olur. İşletmecilerimiz yağları günlük olarak değiştirmelidir. Hatta yoğun kullanım durumunda bu daha da sıklaştırılmalıdır. Çok fazla kullanılan kızartma yağları halk sağlığını tehdit eder. Bu nedenle kontrollerde Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında ekiplerimiz ölçümler yapmaktadır. Kızartma yağlarına yönelik kontroller sıklaştırılarak devam edecektir.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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